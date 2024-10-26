انتهاء أزمة مسلسل غادة عبد الرازق وهذه تفاصيل العمل

ميرنا وليد - بيروت - تعود الممثلة المصرية غادة عبد الرازق الى السباق الرمضاني العام المقبل من خلال مسلسل "شباب امرأة" الذي كان قد مر ببعض المشاكل الا انها حلت بعد ان تعاقدت الشركة المنتجة مع المخرج الشاب أحمد حسن بعد اعتذار المخرجة نادين خان عن إخراج العمل.

أما عن تفاصيل المسلسل فهو مأخوذ عن قصة "شباب امرأة" لأمين يوسف غراب، وتم تقديمها في السابق كـ فيلم ولعب ادوار البطولة وقتها تحية كاريوكا وشادية، وشكري سرحان، وعبد الوارث عسر، وسراج منير..

قصة العمل تدور حول أم ريفية تبيع بقرتها الوحيدة من أجل ان يلتحق ابنها بكلية دار العلوم، وعندما يصل إلى القاهرة يستأجر غرفة بمنطقة القلعة من امرأة متسلطة تُفتن بشبابه وتستدرجه إلى علاقة عاطفية معها مما يوقعه في مشاكل قبل ان تساعده فتاة يعرفها هي ووالدها..