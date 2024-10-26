شكرا لقرائتكم خبر عن أشاد بجهود خدمة الإسلام.. رئيس قيرغيزستان يستقبل إمام الحرم النبوي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس جمهورية قيرغيزستان صدير جاباروف، اليوم بمقر القصر الرئاسي بالعاصمة بيشكيك، إمام وخطيب المسجد النبوي الشريف الشيخ الدكتور صلاح بن محمد البدير، الذي يزور جمهورية قيرغيزستان حاليًا ضمن برنامج زيارات أئمة الحرمين الشريفين، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى قيرغيزستان إبراهيم بن راضي الراضي.وفي مستهل اللقاء، رحب الرئيس صدير جاباروف بالشيخ صلاح البدير، مشيدًا بالجهود التي تقدمها المملكة وقيادتها الرشيدة لخدمة الإسلام وخدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة والعناية بالمسلمين حول العالم وبالأخص مسلمي جمهورية قيرغيزستان.وقدّم إمام المسجد النبوي الشريف الشيخ البدير، شكره وتقديره للرئيس على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، منوهًا بعمق العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.