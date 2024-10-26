ياسمينا زيتون تحتفل بعيد ميلادها.. وتوجه رسالة لنفسها

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت ملكة جمال لبنان السابقة، ياسمينا زيتون، بعيد ميلادها الـ 22 بجلسة تصوير لافتة للأنظار.

وشاركت ياسمينا متابعيها عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لها من عيد ميلادها، ظهرت فيها وهي تقف أمام بالونات باللون الأحمر وقالب كيك وتطفئ الشموع. وفي صورة أخرى ظهرت فيها ياسمينا وهي طفلة صغيرة تلعب بألعابها.

وأرفقت ياسمينا الصور بتعليق وجّهت فيه رسالة إلى ياسمينا الطفلة شكرتها فيها على حلمها وطموحها من الصغر والذي جعلها تصبح ما هي عليه.

وكتبت ياسمينا في تعليقها: "إلى ياسمينا الصغيرة، شكرًا لك على الحلم، شكرًا لك على معرفة ما تريدينه. أهدافك هي التي جعلتني ما أنا عليه، أصبحت رسوماتك حياتي الحقيقية. لقد رسمتِ مستقبلك حرفيًا وهو حاضري الآن! سأستمر في الحلم كما فعلتِ حتى تتمكن ياسمينا المستقبلية من شكري. أصبحت في الـ 22 من عمرها".

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