حزب الله: استهدفنا موقع حبوشيت وثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية

اعلن الاعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:05 من بعد ظهر يوم السبت 26-10-‌‏‌‏2024، موقع حبوشيت بصلية صاروخية".

كما اعلن في بيان اخر، انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، ‏استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 4:10 من بعد ظهر يوم السبت 26-10-‌‏‌‏2024، ثكنة معاليه غولاني بصلية صاروخية".‏