الجيش الاسرائيلي زعم تدمير نحو 130 منصة صواريخ لحزب الله في قصف جوي خلال الأسبوع المنصرم

زعم الجيش الاسرائيلي "تدمير نحو 130 منصة صواريخ في قصف جوي خلال الأسبوع المنصرم؛ تدمير المنصة الصاروخية التي أستخدمت لإطلاق القذائف نحو بلدة مجدل كروم والتي أسفرت عن إصابة عدد من المدنيين".

كما زعم انه "خلال الأسبوع المنصرم هاجمت طائرات سلاح الجو نحو 130 منصة صاروخية جاهزة للإطلاق حيث أستخدم حزب الله جزء منها لتنفيذ عمليات إطلاق نحو الأراضي الاسرائيلية. أمس وخلال أقل من ساعة من تنفيذ عملية الإطلاق نحو بلدة مجدل كروم والتي اسفرت عن اصابة عدد من المدنيين قصفت طائرات سلاح الجو الحربية المنصة الصاروخية التي أستخدمت في عملية الإطلاق"، مدعيا انه "قوات الفرقة 91 عثرت خلال الأسبوع المنصرم على أربع شاحنات محملة بنحو 160 قذيفة صاروخية جاهزة لإطلاق حيث تمت مصادرتها من قبل القوات".

وادّعى انه "كما كشفت قوات الفرقة 98 في جنوب لبنان عدة منصات صاروخية جاهزة وموجهة نحو الأراضي الاسرائيلية".