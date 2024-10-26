رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق: يجب ألا نتفاخر بالهجوم لأن إيران دولة كبيرة بقدرات صاروخية مذهلة

رأى رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، انه "يجب ألا نتفاخر بالهجوم لأن إيران دولة كبيرة بقدرات صاروخية مذهلة"، مشيرا الى انه "يبدو أن الهجوم على إيران يقوم على منطق إغلاق تبادل الردود".

واكد انه "يجب تجنب حرب استنزاف مع إيران تعمل قيادتنا السياسية على تأجيجها"، مؤكدا انه "حان الوقت لترجمة النجاح العسكري لإنجازات استراتيجية وسياسية".