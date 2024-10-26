رأى رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق، انه "يجب ألا نتفاخر بالهجوم لأن إيران دولة كبيرة بقدرات صاروخية مذهلة"، مشيرا الى انه "يبدو أن الهجوم على إيران يقوم على منطق إغلاق تبادل الردود".
واكد انه "يجب تجنب حرب استنزاف مع إيران تعمل قيادتنا السياسية على تأجيجها"، مؤكدا انه "حان الوقت لترجمة النجاح العسكري لإنجازات استراتيجية وسياسية".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية السابق: يجب ألا نتفاخر بالهجوم لأن إيران دولة كبيرة بقدرات صاروخية مذهلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.