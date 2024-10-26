الصحة: 2653 شهيدا و12360 جريحا منذ بدء العدوان وحصيلة يوم أمس 19 شهيدا و108 جرحى

اعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في باين، أن غارات العدو الإسرائيلي على لبنان ليوم أمس الجمعة 25 تشرين الأول 2024 أسفرت عن الحصيلة التفصيلية التالية: - الجنوب: 10 شهداء و 56 جريحا - النبطية: 7 شهيدا و 46 جريحا - البقاع: شهيدان و 6 جرحى وهو ما يؤدي إلى الحصيلة الإجمالية التالية ليوم أمس: 19 شهيدا وإصابة 108 بجروح. ولفتت الى انه بذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للشهداء منذ بدء العدوان حتى يوم أمس إلى 2653، والجرحى إلى 12360.

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