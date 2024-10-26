الأردن تدين القصف الجوي الإسرائيلي على إيران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت الحكومة الأردنية اليوم القصف الجوي الذي شنته إسرائيل على إيران، واعتباره خرقًا للقانون الدولي وانتهاكًا لسيادتها، وتصعيدًا خطيرًا يدفع باتجاه المزيد من التوتر في المنطقة.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة على رفض الأردن المطلق للتصعيد الخطير في المنطقة وانتهاكات القانون الدولي، محذرًا من الانزلاق إلى صراعٍ يهدد استقرار المنطقة والأمن الدولي.

وطالب السفير القضاة المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياته، واتخاذ إجراءات فورية تفرض وقف العدوان الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية ولبنان خطوة أولى نحو خفض التصعيد، ووقف خروقات إسرائيل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وحماية أمن المنطقة واستقرارها من التبعات الكارثية لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية.

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