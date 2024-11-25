شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أهم مؤشرات مسح سوق العمل الجديد لعام 2023.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أهم نتائج المسح التتبعي لسوق العمل في مصر لعام 2023، والتي ترصد أهم المتغيرات التي طرأت على سوق العمل المصري خلال 2023.

ويعرض ”الخليج 365” الانفو جراف أهم نتائج المسح وفقا لما يلي:

65.1 ٪ من المشتغلين في سوق العمل المصري يعملون في أعمال غير رسمي، منهم 57% للإناث، و 66.9% للذكور.

بلغت نسبة العاملين في سوق العمل الرسمى 34.9% منهم 43% للإناث، و33.1% للذكور.

معدل البطالة وفقا بيانات مسح سوق العمل بلغت 6.3% خلال عام 2024، موزعة بين الذكور 4.8%، و 12.8% للإناث.

معدل التشغيل في سوق العمل المصري بلغ 42%، منهم 15% للاناث، و 69% للذكور.

سجلت قوة العمل في السوق المصري نحو 63.3 مليون فرد، منهم 31.1 مليون إناث، و 32.5 مليون من الذكور.

17% من المشتغلين يعملون أقل من 35 ساعة ، منهم 32.3% للاناث، و 13.7% للذكور.

أهم الأسباب التى دفعتهم للعمل أقل من 35 ساعه ترجع 73.4% منها إلى متطلبات ظروف العمل، و 16% لعدم وجود فرص عمل لعدد ساعات أكثر ، و 4.7% لعدم الرغبة في العمل لساعات أطول ، و 1.6% للغياب المؤقت عن العمل، و 0.55% ترجع إلى الأجر غير المجدى.

6% من المشتغلين يعملون من المنزل، 20% منهم من الإناث، 2.7% من الذكور.

بلغت نسبة الذين يعملون من مكان العمل 53%، ويعمل 5.6% في وسائل النقل، و13% في مكان عمل متنقل، 15% يعملون في أراضي زراعية او منطقة بحرية.



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