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شكرا لقرائتكم خبر عن %94 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة؟، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة.
وأيد 79% من القراء تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة، بينما عارض 21% من القراء تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة.
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