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%94 من القراء يؤيدون تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة؟، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة.

وأيد 79% من القراء تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة، بينما عارض 21% من القراء تكثيف الحملات لضبط مصانع إنتاج العقاقير الطبية المقلدة والمغشوشة.


 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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