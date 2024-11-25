شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال محاكمة سعد الصغير بعد عرضه على الطب الشرعي في قضية المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية برئاسة المستشار ناجى الحايس، اليوم الإثنين، محاكمة المطرب الشعبى سعد الصغير فى قضية حيازة وتعاطى المواد المخدرة، ومن المقرر أن تشهد الجلسة ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى حول نوع الإصابة التى ادعى الفنان معاناته منها، واستدعائها تعاطيه عقار الترامداول المخدر.

وشهدت الجلسة الماضية، قرار المحكمة، بعرض الصغير على الطب الشرعي، لبيان ما يعانيه من أمراض او إصابات تسمح له بتناول مخدر الترامادول.

واعترف سعد الصغير خلال الجلسة الماضية بأنه لم يتعاطى مخدر "الحشيش" أو يحرزه، ولكنه كان يتناول مخدر "الترامادول" نظرا لأصابته فى ساقه وأجراء عملية جراحية وهو ما يحتاج تناوله لمسكنات قوية.

ووفقا لما قالته التقارير الطبيبة عن حالة سعد الصغير فانه يعانى من قطع فى الرباط الصليبي، وتمزق فى الأربطة.

وكانت أجهزة مطار القاهرة تمكنت من إلقاء القبض على المطرب الشعبى سعد الصغير، فى 10 سبتمبر أثناء عودته من رحلة فنية والعثور لحوزته على عبوات بداخلها مواد مخدرة "زيت المارجوانا أو الحشيش" أثناء إنهاء إجراءات وصوله.

وبالفحص تبين أن الأحراز المضبوطة مع سعد الصغير عبارة عن 9 عبوات خاصة بالسجائر الإلكترونية بها مخدر مادة زيتية، وتم تحرير محضر ضبط بالواقعة.

وبعرض المواد المضبوطة مع سعد الصغير على الطب الشرعى، تبين أنها مادة الحشيش المخدر، وبإجراء تحليل المواد المخدرة للمطرب سعد الصغير نفسه، تبين من نتائج التحاليل أن يتعاطى مخدرى الحشيش والترامادول.