شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر يوم لتلقي طلبات الحج السياحي.. وموعد إجراء القرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت الضوابط والقواعد المنظمة للحج السياحي لعام 1446هــ، والتي اعتمدها وزير السياحة والآثار شريف فتحي، لتتضمن الفترة المحددة لتلقي طلبات الحج السياحي من المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج من خلال شركات السياحة والتي بدأت منذ 20 نوفمبر الجاري ومن المقرر أن تنتهي في 20 ديسمبر المقبل.

ومن المقرر إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لاختيار الحجاج في كافة مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 23 ديسمبر المقبل.

وجاء فتح باب تلقي طلبات المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج السياحي قبل بدء موسم الحج بفترة كافية ليعطى فرصة أكبر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك على أكمل وجه والاستعداد الكامل للموسم من قبل الوزارة وشركات السياحة.

وسبق ناشدت غرفة شركات و وكالات السفر والسياحة، جموع المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1446هـ / 2025 م، بضرورة التوجه بشكل مباشر إلى شركات السياحة المرخصة، وفروعها المنتشرة بكافة المدن والمحافظات، والبعد عن السماسرة والوسطاء تجنبا لتعرضهم للنصب وضياع حقوقهم، كما حذرت الغرفة المواطنين من التعامل مع الكيانات غير الشرعية والشركات التي تدعي تنظيم رحلات الحج السياحي أو العروض التي تروج لها بعض الكيانات التي لديها سجل تجاري لخدمات رحلات وسفر، مشددة على أن تلك الكيانات والشركات غير مرخصة من وزارة السياحة والآثار وغير مسموح لها بتنظيم رحلات الحج، ونصحت الغرفة المواطنين عند التقدم للحجز في الحج عن طريق شركات السياحة التأكد من أن الشركة مرخصة من وزارة السياحة.



