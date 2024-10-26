شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج والعمرة" تعزز الحلاقة الصحية حول الحرم المكي لضمان سلامة المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الحج والعمرة حملة توعوية بهدف توجيه المعتمرين للالتزام بالحلاقة في الأماكن المخصصة حول الحرم المكي الشريف عند التحلل من الإحرام.

وتؤكد الوزارة أن الحلاقة في هذه الأماكن تُعد سلوكًا صحيًا يعزز الحفاظ على النظافة والبيئة في الحرم، ويحقق أعلى معايير السلامة للمعتمرين . حلاقة آمنة وأوضحت الوزارة أن الأماكن المخصصة متوفرة بشكل يسهل الوصول إليها، وتتميز بتقديم خدمات حلاقة آمنة وصحية، حيث يتم توفير أدوات نظيفة ومعقمة، مع وجود حلاقين مرخصين طبيًا لضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة .

وتهدف هذه الحملة إلى تعزيز الوعي الصحي بين المعتمرين وضمان تجربة دينية آمنة وصحية.

وأكدت الوزارة أن التزام المعتمر بالحلاقة في الأماكن المخصصة لا يساهم فقط في الحفاظ على سلامته الشخصية، بل أيضًا في المحافظة على البيئة المحيطة بالحرم المكي، بما يتوافق مع رؤية المملكة في تحسين الخدمات المقدمة للزوار والمعتمرين وفق أعلى المعايير العالمية .