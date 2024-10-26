تكنولوجيا: تطوير الوضع الداكن في تطبيق Gemini

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في بداية هذا الأسبوع، أجرت جوجل تعديلات جديدة على تطبيق Gemini على نظام أندرويد، حيث أضافت تحسينات ملحوظة للوضع الداكن. ومع التغيير الأخير إلى مطالبة “Ask Gemini”، أصبحت واجهة التطبيق أكثر تناسقًا في المظهر الداكن.

أحد هذه التغييرات تمثل في إزالة الدائرة حول أيقونة “الزائد” التي تتيح تحميل الملفات والصور، مما جعل الأيقونة تظهر بحجم أكبر وأكثر بروزًا عبر تجربة المستخدم في تطبيق Gemini، بما في ذلك شاشة المحادثات.

بالإضافة إلى ذلك، جرى تعديل ألوان الميكروفون وأيقونة الكاميرا الخلفية الزرقاء الفاتحة، حيث أصبحت الآن باللون الرمادي الفاتح جدًا، ليطابق لون زر “Gemini Live”، مما يمنح التطبيق مظهرًا أكثر اتساقًا وراحة في الوضع الداكن.

تظهر هذه التحسينات في النسخة التجريبية من تطبيق جوجل (الإصدار 14.42)، ويبدو أن هذه التعديلات تأتي ضمن سلسلة من التغييرات التي أجرتها جوجل مؤخرًا على تطبيق Gemini، بهدف تبسيط التصميم وتحسين تجربة الاستخدام.

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