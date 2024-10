هاتي ماكنيل .. أيقونة السينما الأميركية التي كسرت الحواجز

ميرنا وليد - بيروت - في مثل هذا اليوم، 10 حزيران، ولدت النجمة العالمية هاتي ماكنيل، الممثلة الأميركية الرائدة التي تركت بصمة لا تُنسى في تاريخ السينما.

ولدت عام 1893، كانت ماكنيل أول ممثلة أميركية من أصل أفريقي تفوز بجائزة الأوسكار، حيث حصلت على جائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها الشهير كـ "ميمي" في الفيلم الكلاسيكي "Gone with the Wind" عام 1939.

عرفت ماكنيل بشخصياتها القوية والمستقلة، حيث بدأت حياتها المهنية كمنشطة غنائية قبل أن تظهر لأول مرة على الشاشة كخادمة في فيلم "The Golden West"، على الرغم من كونها محصورة في أدوار الخادمة، إلا أن ماكنيل إستطاعت أن تجعل شخصياتها تتجاوز تلك القيود، كما يتضح من أدوارها في أفلام مثل "Alice Adams" و"The Mad Miss Manton".