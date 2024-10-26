شيماء المغربي تطلق " لما بحب اتدلع "

ميرنا وليد - بيروت - طرحت الفنانة المصرية شيماء المغربي بعنوان "لما بحب اتدلع" حصرياً على طريقة الفيديو كليب على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

حمل فيديو كليب أغنية "لما بحب اتدلع" توقيع المخرج اللبناني فادي حداد، وتم تصويره في لبنان.

ظهرت شيماء المغربي بأكثر من اطلالة صيفية ومختلفة عن كليباتها السابقة، وعكس الكليب أجواء الفرح والطاقة الإيجابية في أغنية "لما بحب اتدلع".

على صعيد الصوت، جاءت أغنية "لما بحب اتدلع" باللهجة المصرية وبقالب موسيقي "مقسوم" حيث الأجواء الإيقاعية الـ Fresh.

وأعربت شيماء المغربي عن سعادتها بأغنية "لما بحب اتدلع" واصفةً اياها بالعمل الغنائي الجديد والمختلف عليها، كما وشددت على أن الكليب من الكليبات التي تعكس أجواء من البهجة والسرور، وتم تصويره وسط أجواء من الحماس.

أغنية "لما بحب اتدلع" من كلمات عمر عبده علي والحان عمرو الشاذلي وتوزيع هشام البنا، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.

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