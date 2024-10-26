شكرا لقرائتكم خبر عن "الإرشاد الزراعي" يؤكد أهمية الالتزام بمسافات الزراعة المناسبة لأشجار الحمضيات والان نبدء بالتفاصيل

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تخطيط جيد

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الدمام - شريف احمد - أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر الإرشاد الزراعي، على أهمية الالتزام بالإجراءات السليمة عند تأسيس مزارع الحمضيات الجديدة، لضمان جودة الإنتاج وحماية الشتلات.وأوضحت الوزارة ضرورة زراعة مصدات الرياح حول بساتين الحمضيات قبل زراعة الشتلات، لما لها من دور فعّال في حماية الأشجار الصغيرة من التأثيرات السلبية للرياح القوية التي قد تؤثر على نموها واستقرارها في مراحلها الأولىوأشارت الوزارة إلى أهمية التخطيط الجيد لتوزيع الأرض والمسافات بين الشتلات عند الزراعة، حيث ينبغي أن تكون المسافات متناسبة مع حجم الصنف المزروع.وأوضحت أن المسافات يجب أن تكون بمعدل 6×4 متر للأصناف ذات الأشجار الكبيرة مثل البرتقال أبو سرة، البرتقال الصيفي، والجريب فروت، لضمان الحصول على التهوية والإضاءة الكافية للأشجار، وتحسين النمو والإنتاج.أما بالنسبة للأصناف الصغيرة مثل اليوسفي والليمون البنزهير، فتنصح الوزارة بزراعتها على مسافات 4×3 متر، وذلك لتعزيز التوزيع الأمثل للأشجار وتحقيق كثافة زراعية مناسبةوتهدف هذه التوجيهات إلى مساعدة المزارعين على تبني أفضل الممارسات الزراعية لضمان تحقيق عائد اقتصادي جيد واستدامة الإنتاج، كما أكدت الوزارة التزامها بتقديم الدعم الفني والإرشادي المستمر للمزارعين لتحقيق الأهداف المرجوة وضمان نمو القطاع الزراعي في المملكة