قطر تدين استهداف إسرائيل لإيران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستهداف إسرائيل للجمهورية الإسلامية الإيرانية، مشيرة إلى أن هذا العمل انتهاك صارخ لسيادة إيران، وخرق واضح لمبادئ القانون الدولي.

وعبرت وزارة الخارجية القطرية، في بيان اليوم، عن قلقها البالغ إزاء التداعيات الخطيرة التي قد تترتب على هذا التصعيد، داعية جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية، وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الوزارة دعوة دولة قطر للمجتمع الدولي لتكثيف الجهود الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، وإنهاء معاناة شعوب المنطقة، لاسيما في غزة ولبنان.

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