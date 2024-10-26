ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 42 ألفا و924 شهيدا و100 ألف و833 مصابا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 42 ألفا و924 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي.

وأضافت المصادر – بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) – أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 100 ألف و833 مصابا منذ بدء العدوان، كما لايزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت سبع مجازر بحق العائلات في القطاع، وصل منها إلى المستشفيات 77 شهيدا و289 إصابة خلال الساعات الـ48 الماضية، لافتة إلى أن عددا من الضحايا مازالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط