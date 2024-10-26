سلطنة عُمان تدين القصف الجوي الذي شنّته إسرائيل على إيران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعربت سلطنة عُمان عن إدانتها واستنكارها الشديد للقصف الجوي الذي شنّته إسرائيل على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية صباح اليوم، الأمر الذي يعد انتهاكًا صارخًا لسيادتها، وخرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي، وتصعيدًا يُغذّي دوامة العنف ويقوّض الجهود الرامية للتهدئة، وخفض التوتر واحتواء الأزمات عبر الوسائل السلمية والدبلوماسية, داعية المجتمع الدولي للتحرك الفاعل في وقف العدوان ووضع حد لهذه الانتهاكات.

وجددت سلطنة عُمان في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم, دعوتها لضرورة معالجة جذور وأسباب الأزمات في المنطقة من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية والعربية، ووقف العدوان على قطاع غزة، كما نصت عليه وتطالب به قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومنح الشعب الفلسطيني حقّه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 ضمن إطار حلّ الدولتين ووفقًا لمبادرة السلام العربية بما يكفل تحقيق سلام عادل ودائم لجميع الأطراف.

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