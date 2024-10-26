حلا شيحة توجه رسالة للنساء.. وهـ ـذا ما قالته

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي، مجموعة صور جديدة لأحدث إطلالاتها.

وظهرت حلا في الصو بإطلالة طبيعية وبدون مكياج او فلتر، وثقت فيها لحظات من يومها، وأرفقتها بتعليق وجّهت فيه رسالة إلى النساء كتبت فيها: "صباح الفل، كوني دايما مبتسمة وبسيطة".

وتفاعل المتابعون مع منشور حلا، وأعربوا من خلال تعليقاتهم عن إعجابهم بجمالها الطبيعي وبساطتها وتمنوا لها يوما جميلا.

وعلى الصعيد الفني، كان آخر أعمال حلا شيحة مشاركتها في مسلسل "إمبراطورية ميم" بطولة عدد من الممثلين، أبرزهم خالد النبوي ونجله نور ونشوى مصطفى وعدد آخر من الممثلين.

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