تكنولوجيا: ابل تخطط لكشف النقاب عن جيل جديد من أجهزة الشركة بدءاً من يوم الاثنين المقبل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شارك “Greg Joswiak” إعلان تشويقي على منصة X أكد من خلاله على ابل تستعد للإعلان عن جيل جديد من أجهزة الشركة بدءاً من يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تكشف عملاق التكنولوجيا عن أجهزة ماك الجديدة خلال الحدث.

ولقد أشار المحلل “Mark Gurman” في تقرير سابق نشر في بلومبرج إلى أن ابل تخطط للإعلان قريباً عن جهاز Mac mini الذي يتميز بمعالج M4، ومن المتوقع أن يأتي هذا الإصدار بتصميم أصغر مقارنة بجهاز mini الحالي، كما تشير التوقعات إلى أن الإصدار الجديد يأتي بحجم يحاكي Apple TV 4K.

أيضاً من المتوقع أن تكشف ابل خلال الأيام المقبلة عن إصدارات أخرى من أجهزة Mac برقاقات M4 الجديدة، ومن المتوقع أيضاً أن تقدم ابل أجهزة MacBook Pro جديدة بحجم 14 و16 إنش، مع جهاز iMac جديد أيضاً.

ومن المتوقع أيضاً أن تأتي رقاقات M4 Pro و M4 Max بآداء أقوى مقارنة بالإصدار الرئيسي M4، كما تشير بعض التقارير إلى أن MacBook Pro سيتوفر بنماذج تختلف بين M4 أو M4 Pro، على أن يتوفر جهاز Mac mini أيضاً باثنان من الإختيارات في المعالجات، وتضم أجهزة ماك بوك أيضاً إختيار بمعالج M4 Max.

يذكر أن التقرير يشير إلى أن ابل لن تقدم تحديثات لأجهزة MacBook Air وMac Studio وMac Pro في الحدث القادم، لذا نترقب الحدث الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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