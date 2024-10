شكرا لقرائتكم خبر عن "التوأم الرقمي".. ميزة جديدة لمراقبة حالتك الصحية عبر الهاتف والان نبدء بالتفاصيل

تجربة صحية متطورة

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الصحة ميزة "التوأم الرقمي" عبر تطبيق "صحتي"، الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأحدث الابتكارات الرقمية، لتمكين الأفراد من مراقبة حالتهم الصحية بصورة مباشرة وشخصية عبر الهاتف الجوال، ما يمكّن المستخدمين من قراءة واقعهم الصحي وتلقي النصائح الطبية المناسبة لتحسين نمط حياتهم.ويسهم "التوأم الرقمي" في تحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي تحت إطار رؤية المملكة 2030 عبر تسهيل الوصول إلى الخدمات الصحية من خلال الحلول التقنية المبتكرة، بالإضافة إلى تعزيز الوقاية الصحية.وتقدم ميزة "التوأم الرقمي" تجربة صحية متطورة عبر مراقبة البيانات الصحية باستمرار، ما يسهم في الكشف المبكر عن المخاطر الصحية المحتملة، وتقديم الإرشادات الطبية في الوقت المناسب. ويأتي ذلك ضمن جهود وزارة الصحة لتحقيق مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ضمن رؤية المملكة 2030، عبر تحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وتعزيز الوعي الصحي، والتشجيع على الممارسات الوقائية لدى المواطنين والمقيمين.