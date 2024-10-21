و استعرض الملتقى نتائج الاختبارات الوطنية "نافس 2024"، والتي أظهرت تحسّن أكثر من 60٪ من مدارس التعليم العام في المملكة العربية السعودية في مهارات القراءة واستيعاب المقروء بنسبة ١٠٪ فأكثر؛ منها ٣٧٪ من مدارس التعليم الابتدائية حققت تحسن بنسبة ٢٠٪ فأكثر وهو تحسن كبير خلال عام دراسي واحد، وكذلك تحسناً ملحوظاً في الرياضيات؛ حيث حقق نحو 40% من مدارس المملكة تحسناً بنسبة تتجاوز 5%، وفي العلوم تقدم حوالي 35٪ من مدارس المملكة بنسبة 5 % في المراحل الدراسية المحددة.
ويأتي هذا التحسن بعد أن سجلت المملكة مؤخراً ارتفاعاً نوعياً في نتائج الدراسة الدولية (PISA )في الرياضيات بـ 16 نقطة، وكذلك أعلى تحسن ملحوظ في نتائج الاختبار الدولي (PIRLS ) بـ 19 نقطة رغم الانخفاض في النتائج الذي شهدته معظم دول العالم خاصة بعد جائحة كورونا.
وشهدت وزارة التعليم في الفترة الأخيرة عدداً من التحولات الاستراتيجية لجعل المدرسة نواة التغيير والتمكين؛ حيث قامت مؤخراً باعتماد نموذج إشرافي لقطاع الإشراف التربوي، لتصبح مُوجهةً لدعم ومساندة المدارس ذات الأداء المنخفض والعمل على تقليص إدارات التعليم لـ 16 إدارة ، وبنقل جميع أعمال التشغيل والصيانة ومراقبة جودة المباني والأمن والسلامة لشركة تطوير القابضة، وتفريغ إدارات التعليم والمدارس للعملية التعليمية؛
ومنحت هيئة تقويم التعليم والتدريب تقويم وتصنيف المدارس من خلال مشروع التقويم المدرسي، وكذلك إنشاء المركز الوطني للمناهج، وتعديل العمليات، وذلك ما يُساهم في رفع جودة منظومة التعليم الوطنية.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال استعراض نتائج الاختبارات الوطنية "نافس 2024 "..الدراسات تظهر تحسّن أكثر من 60٪ من مدارس التعليم العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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