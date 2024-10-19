شكرا لقرائتكم خبر عن حظر وضع حاويات النفايات بالمنعطفات أو معابر المشاة أو الطرق الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طرحت وزارة البلديات والإسكان دليل اختيار مواقع حاويات النفايات، عبر منصة "استطلاع" بهدف وضع معايير لمواقع الحاويات للحد من التشوه البصري الناتج عن تكدس النفايات.

وحظرت الوزارة وضع حاويات النفايات على زوايا الطرق أو المنعطفات أو بالقرب من معابر المشاة، أو في أماكن قد تعيق مساراتهم، أو وضعها على الطرق الرئيسية.

وأوجب الدليل أن يكون تحديد موقع الحاويات جزءًا لا يتجزأ من توفير ممرات مشاة أرصفة كافية، لسهولة الوصول والحركة، وكفاءة الاستخدام، لا سيما توفير حواجز أو علامات أرضية توضح مواقع الحاويات.

واشترطت أن توضع الحاويات على سطح مستوي، وفي حال وجود ميلان في الشارع لضمان عدم انزلاقها، وأن تكون منطقة تجميع النفايات جيدة التهوية والإضاءة، وأن يسمح مكان الحاويات بسهولة لوصول شاحنات النفايات.



إخفاء حاويات النفايات



وأكدت على إخفاء حاويات النفايات عن أي مساكن محيطة، أو مناطق أو ساحات عامة عن طريق الأسوار أو الأشجار، وتكون على بُعد لا يقل عن 4 أمتار من المنحدرات وممرات ذوي الإعاقة، ومراعاة رؤية الحاويات بوضوح من مسافة 50-60 مترًا على الأقل في كل اتجاه.

وشددت على وضع الحاويات بعيدة عن مداخل الوحدات السكنية أو المحلات التجارية، وتوفير نقاط صرف صحي عند مواقع الحاويات لضمان التخلص السليم من المياه الزائدة ومنع تأثيرها على الحاويات والبيئة المحيطة، وفي حال الشوارع ذات الميول فيتم تصميم مكان الحاويات ونقاط الصرف الصحي بشكل يسمح من التخلص من المياه الزائدة.

أما في الأماكن العامة والحدائق فينبغي تثبيت سلة المهملات مع كل عمود إنارة أو كل 50 مترًا، وتخضع للاتفاق بين المشغل أو المنفذ والأمانات والبلديات، وعدم وضعها بجوار قطع الأثاث، مع ضمان وصول ذوي الإعاقة إليها.

وألزمت بتوفير سلال مهملات للمشاة عند أماكن التجمع، مثل: محطات النقل العام، والمسارات الرياضية، والأماكن العامة والسياحية وغيرها، وبجانب المتاجر وعربات الطعام المتنقلة في الأماكن العامة، وعند مداخل الحدائق والمنتزهات والساحات البلدية والتجمعات ومراكز الأنشطة وغيرها من الأماكن العامة، وبجوار مناطق مواقف السيارات، بحيث تكون مرئية لمستخدمي المواقف أثناء مغادرتهم أو دخولهم للأماكن العامة.