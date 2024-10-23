بالصورة- أكرم حسني يوجه رسالة حب إلى صديقه مصطفى غريب في يوم ميلاده

ميرنا وليد - بيروت - عايد الممثل المصري أكرم حسني صديقه الممصل المصري مصطفى غريب في يوم ميلاده من خلال صورة من كواليس أحد الأعمال التي جمعتهما، و علق أكرم على الصورة بالقول: "كل سنه وانت عادي جدا .

. بحبك يا أقلهم".

و يحضر الممثل المصري أكرم حسني، لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "الكابتن" من إخراج معتز التوني.

وسيعرض العمل في رمضان عام 2025، ويتألف العمل من 15 حلقة وهو إجتماعي كوميدي.

ومن المقرر أن يبدأ في تصوير العمل قريبًا.

يذكر أن العمل الذي أطل فيه أكرم حسني في الموسم الرمضاني الماضي هو مسلسل "مكتوب عليا" وكان يتألف أيضاً من 15 حلقة، وشاركه البطولة نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي.

