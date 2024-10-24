شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الجونة السينمائى يعلن أسماء أعضاء لجان التحكيم لمسابقة 2024 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن مهرجان الجونة السينمائي في دورته السابعة المنتظرة، والمقرر انطلاقها غداً وحتى 1 نوفمبر، عن أسماء أعضاء لجان التحكيم الذين سيلعبون دورًا حاسمًا في مسابقات الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، والأفلام التي ستتنافس في برنامج المهرجان على جوائز مثل جائزة نجمة الجونة الخضراء، وجائزة سينما من أجل الإنسانية، وجوائز فيبريسي ونتباك.
وتضم لجان تحكيم هذا العام نخبة من المتخصصين في صناعة السينما من مختلف أنحاء العالم، والذين يجلبون معهم خبرات واسعة وتفانيًا عميقًا للاحتفاء بفن السينما، مما يضمن أن يكون هذا المهرجان محطة بارزة في الأجندة السينمائية لهذا العام.مسابقة الأفلام الروائية الطويلة:
نانديتا داس (الهند) | رئيسة لجنة التحكيم
سيبيل كيكِلي (ألمانيا)
شارل توسون (فرنسا)
صوفيا جاما (الجزائر)
منة شلبي (مصر) مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة:
إليان الراهب (لبنان) | رئيسة لجنة التحكيم
جيروم بايار (فرنسا)
ستيفي نيدرزول (ألمانيا)
نجيب بلقاضي (تونس)
هشام فلاح (المغرب) مسابقة الأفلام القصيرة:
أمير المصري (مصر)
أمينة خليل (مصر)
ركين سعد (الأردن)
سام ماناسكا (الفليبين)
لينا سوالم (فرنسا - فلسطين - الجزائر) جائزة نجمة الجونة الخضراء:
أحمد مجدي (مصر)
أنيميك ڤان در هيل (هولندا)
تارا عماد (مصر - مونتينيجرو) لجنة تحكيم فيبريسي - FIPRESCI
تمنح اللجنة الجائزة لواحد من الأعمال الأولى الطويلة من قارات آسيا أو إفريقيا أو أمريكا اللاتينية.
أروى تاج الدين (مصر)
فرانسيسكو فيريرا (البرتغال)
ليتيشيا ألاس (البرازيل) لجنة تحكيم نيتباك – NETPAC:
جائزة نيتباك تقدم لأفضل فيلم آسيوي طويل ضمن برنامج المهرجان.
أسيف روستاموف (أذربيجان) | رئيس لجنة التحكيم |
قيس قاسم (العراق - السويد)
لودميلا سفيكوفا (سلوفاكيا) جائزة سينما من أجل الإنسانية:
سيكون جمهور مهرجان الجونة السينمائي هو لجنة التحكيم لجائزة "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يتم منح الجائزة للأفلام الروائية الطويلة التي تجسد الموضوعات الإنسانية، وكل الأفلام في جميع الأقسام مؤهلة للترشيح.
وقال عمرو منسي، المدير التنفيذي للمهرجان: "نحن متحمسون لوجود مجموعة موهوبة من المحكمين هذا العام، حيث يقدم كل منهم رؤيته الخاصة وشغفه بالسينما، ستلعب خبراتهم دورًا حيويًا في تسليط الضوء على القصص الاستثنائية المقدمة في المهرجان. أشكرهم على التزامهم وأتطلع إلى لقائهم وأتمنى لهم تجربة رائعة في الجونة".
ومن جهتها قالت ماريان خوري، المديرة الفنية للمهرجان: "الجوائز ليست مجرد تقدير، بل هي محطات مهمة يمكن أن تؤثر بشكل كبير في مسيرة صانع الأفلام، العلاقة بين الجمهور وعملية توزيع الجوائز أمر جوهري، حيث تساعد آراء الجمهور في تشكيل تقدير المواهب، نحن ممتنون للمحكمين لتفانيهم والتزامهم بهذه العملية".
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