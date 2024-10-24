شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى تعلن انتهاء تصوير برغم القانون وتوجه رسائل لزملائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة إيمان العاصي على توجيه رسائل لكل القائمين على مسلسل "برغم القانون"، الذي شاركت في بطولته مع عدد من النجوم، وحقق نجاحاً كبيراً، ونشرت صورا من كواليس التصوير عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، وكتبت: "خلصت الرحلة الحلوة الحمد لله على خير رحلة ابتديت فيها شهر يناير 2024، مسلسل متكامل زي برغم القانون خطوة مهمة جدا في مشواري الفني".



بوست ايمان العاصي

وأضافت العاصي في البوست قائلة: "شكرا لكل الزملاء الفنانين اللي بجد اتشرفت بالعمل معاكم لأنكم إضافة لأي عمل بفنكم وخبرتكم ومحبتكم لمهنتكم والتفاني المطلق رغم أى حاجة صعبة عشناها سوا، هتوحشونى قوي قوووووي والله".

وتابعت: "وأخيرا الجمهور العظيم اللي غمرتونا بمحبتكم وتقديركم الطيب لكل صناع العمل، كلمة شكراً مش كفاية ليكم، كنتم أصحاب الرحلة والمشوار، كنا بنقرأ كل تعليقاتكم وشوفنا تفاعلكم معانا واتبسطنا قووووي إنه تعبنا كانت نتيجته رضاكم، وده كان اللي بنسعى ليه، هتوحشوني قوووووي واللي جاي أحلي".



صورة من الكواليس

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز.

يدور مسلسل برغم القانون فى دراما اجتماعية حول ليلى المحامية التى تعيش فى مدينة بورسعيد، وتستيقظ فى صباح أحد الأيام لتكتشف اختفاء زوجها دون أى سبب وبعد أن تحاول العثور عليه، تكتشف أنه هرب بعد زواج استمر 10سنوات وقصة حب كبيرة أثمرت عن طفلين "ليلى وهاشم"، ليختفى "أحمد" زوجها دون سابق إنذار، وبمرور الأحداث تتكشف الأسرار حتى تصل "ليلى" إلى السر وراء هروب زوجها وتركه لها ولأولاده رغم حبه الشديد لهم.



العاصي مع طاقم العمل



جانب من كواليس التصوير