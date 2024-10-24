شكرا لقرائتكم خبر عن علي الحجار يطرب جمهور الموسيقى العربية بأغانى الليل وآخره والزين والزينة والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجم على الحجار على تقديم باقة من أغانيه خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية الذي يقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدم أغانى "يا عم آدم" و"على قد ما حبينا" و"يا طالع الشجرة" و"الزين والزينة" و"الليل وآخره"، و"انتي معايا على الدنيا" و"زى الهوا".

وقدم النجم علي الحجار أغنية "طاير يا هوا" للراحل محمد رشدي خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية الذي يقام على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

وشارك الفنان ميدو عادل بأغنية العروسة مع الفنان علي الحجار خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، حيث يشارك ميدو الحجار في مسرحية مش روميو وجوليت التي تعرض على المسرح القومي.

وافتتح النجم علي الحجار حفله الغنائي بمهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بأغنية "المال والبنون" وسط تفاعل كبير من الجمهور.

وتضمنت الدورة الـ 32 من مهرجان الموسيقى العربية العديد من الحفلات الغنائية والموسيقية، وأحيا الفعاليات أكثر من 70 مطربا ومطربة هم محمد حسن، لينا شاماميان (سوريا)، لطفى بوشناق (تونس)، مدحت صالح، إيناس عز الدين، أميرة أحمد، أحمد عفت، محمد الخولي، نهى حافظ، صابرين النجيلي، ياسر سليمان، مروة ناجى، أسماء كمال، رحاب مطاوع، رحاب عمر، فؤاد زبادي (المغرب).

بالإضافة إلى آيات فاروق، سمية وجدى، محمد محسن، عبير نعمة، حسام حسنى، أحمد محسن، فرح الموجى، حنان عصام، ريهام عبد الحكيم، تامر عاشور، حنين الشاطر، إيمان عبد الغنى، هانى شاكر، أحمد الهاشمي (الإمارات)، على الحجار، أحمد صبرى، أحمد الوزيرى، وعد البحرى (سوريا)، مجد القاسم ( سوريا)، نهاد فتحى، رضوى سعيد، همام إبراهيم (العراق )، ندى غالب، غادة أدم، محمد الطوخى، محمد متولى، نداء شرارة (الأردن).

وكذلك وليد حيدر، نيفين رجب، أحمد عصام، هند النحاس، أشرف وليد، سارة زكى، نادية مصطفى، أجفان، كنزى، يمنى، مصطفى سعد، الاء أيوب، ياسر سعيد، أحمد جمال، أحمد عمرى، محمد طارق، منار سمير، أحمد سعيد، مي حسن، مصطفى النجدى، مؤمن خليل، إسراء، بتول بنى (سوريا)، أحمد فتحى، محمود درويش، مليحة (تونس)، محمد شوقى، ريم حمدى، حنان الخولى، محيي صلاح، أحمد أبراهيم، سعيد عثمان.



الحجار



الحجار في حفله