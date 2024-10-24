شكرا لقرائتكم خبر عن الملامح الأولى لفيلم "الحريفة 2" تأليف إياد صالح وبطولة نور النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "الحريفة 2" عن الإعلان التشويقي الأول للجزء الجديد على حساباتها الرسمية بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول من الفيلم الذي قام ببطولته كل من نور النبوي وكزبرة ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد.

ويدور الجزء الثاني حول الحريفة بعد فوزهم بالبطولة، يتفقون على استكمال الحلم سويًا، ويظهر في الإعلان التشويقي دخول الحريفة للجامعة لأول مرة وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق سواء من العنصر النسائي أو الرجالي.

ودارت أحداث الجزء الأول من الفيلم في إطار تشويقي اجتماعي حول شخصية "ماجد"، وهو شاب يعشق كرة القدم، ويتعرض والده لأزمات في حياته فيقرر نقله لمدرسة حكومية أخرى، ليتلقى خلالها بعوالم جديدة عليه، وتبدأ رحلته في الانضمام لفريق كرة القدم بأحد مراكز الشباب، ويكون صداقات جديدة ويحقق نجاحات في لعبته المُفضلة.