بإطلالة من الخيال.. كيندال جينر تسحر قلوب متابعيها بجمالها و نعومتها

ميرنا وليد - بيروت - تألقت عارضة الأزياء العالمية كيندال جينر الجمهور بإطلالتها الأخيرة من خلال مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص، ظهرت فيها بفستان أسود طويل و ضيق كاشف في منطقة الصدر ذات تصميم رائع من دون أكمام، و تركت شعرها الأشقر منسدلاً على كتفيها، مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



وكان قد نشر صديق كيندال جينر، الموسيقي بريدج، مقطع فيديو أثار انتقادات واسعة حول علاقة كيندال بالمغني باد باني.

وادعى أحد متابعي كيندال أن علاقتها بالمغني الحائز على جائزة غرامي باد باني، واسمه الحقيقي بينيتو أنطونيو مارتينيز أوكاسيو، ربما لم تنته بعد.

وقال معجبون بعارضة الأزياء، إن كيندال وباد باني التقيا في العام الجديد بسبب الفيديو الذي نشره بريدج.

وكان بريدج قد نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي، لإطلاق الألعاب النارية في العام الجديد، وادعى أحد متابعيها أن بوني نشر أيضاً نفس الفيديو قبل إزالته، وذلك وفقاً لـ"ميرور" البريطانية.

