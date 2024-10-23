شكرا لبحثكم عن خبر صندوق تنمية المهارات بعدن يناقش بدء تنفيذ الخطة التدريبية للمرحلة الثانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | وضاح الشليلي

ناقش الدكتور عبدالله داغم محمد، المدير العام التنفيذي لصندوق تنمية المهارات في الإدارة العامة بالعاصمة عدن، مع عمداء ومدراء مكاتب التعليم الفني في محافظات أبين، لحج، والضالع، تفاصيل بدء تنفيذ الخطة التدريبية للمرحلة الثانية.

وخلال الاجتماع، الذي حضرته أمين سر مجلس إدارة الصندوق الأستاذة فطوم الأهدل، الأستاذ رضوان صالح الشعبي ،رئيس قسم التدريب والتأهيل، بالصندوق تم الاتفاق على تخصيص 12 برنامجاً تدريبياً لكل محافظة، يستفيد منها إجمالي 305 متدربين في كل برنامج. وبذلك يصل العدد الكلي للبرامج التدريبية إلى ما يقارب 12 إلى 13 برنامجاً لكل محافظة، مع مشاركة واسعة من الشباب المستفيدين.

وأكد الدكتور داغم أن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً للجهود التي تبذلها إدارة صندوق تنمية المهارات لدعم الشباب، خاصةً أولئك الذين لم تتوفر لهم فرص المشاركة في البرامج التدريبية السابقة. وأوضح أن هذه المبادرة تأتي ضمن إطار تحقيق التنمية المستدامة في المحافظات المستهدفة، والعمل على تطوير مهارات الشباب بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.

وأشار داغم إلى أن تنفيذ المرحلة الثانية سيتم خلال الأسبوع القادم، مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى، حيث تم خلالها تدريب 3000 شاب وشابة، مما يعزز من أهمية مواصلة هذه الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.

ودعا الدكتور داغم مدراء مكاتب التعليم الفني في محافظات أبين، لحج، والضالع إلى دعم مساعي الصندوق وتوفير المساهمات الخاصة بالصندوق وفق القانون، بما يضمن استمرار البرامج التدريبية وتحقيق الاستفادة القصوى منها لصالح الشباب.

حضر الاجتماع كلا من الأستاذ نذير الشعبي، مختص قسم التدريب، والأستاذة شذى عبد الحكيم، مختصة قسم التدريب بصندوق تنمية المهارات