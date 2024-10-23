تكنولوجيا: سامسونج تبدأ العمل على تطوير رقاقة Exynos 2700 لدعم سلسلة Galaxy S27

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت العملاق الكوري في العمل على تطوير رقاقة معالج Exynos 2700، بهدف دعم سلسلة هواتف Galaxy S27 المقرر إطلاقها في 2027.

تستعد شركة سامسونج لكشف النقاب عن سلسلة هواتف Galaxy S25 في حدث يعقد في شهر يناير من العام المقبل، وقبل الكشف الرسمي عن هذه الإصدارات قدمت تسريبات نشرت اليوم أول التفاصيل حول سلسلة Galaxy S27.

ولقد اتجهت التسريبات في الفترة الأخيرة للكشف عن خطط سامسونج للجيل القادم من هواتف Galaxy S، واليوم تتخطى التسريبات سلسلة Galaxy S26 لتقدم تفاصيل عن الجيل اللاحق.

ولقد رصدت رقاقة Exynos 2700 التي تدعم سلسلة Galaxy S27 برمز “Ulysses”، حيث ترتكز الرقاقة على دقة تصنيع 2 نانومتر أو الجيل الثاني من عقدة تصنيع سامسونج SF2P.

وتشير التفاصيل الجديدة إلى أن عقدة تصنيع SF2P ستأتي بتعزيز في الآداء بنسبة 12%، كما تعمل على خفض إستهلاك الطاقة بنسبة 25%، مع تقليص الحجم بنسبة 8%، ومن المقرر أن تبدأ سامسونج الإنتاج الضخم لرقاقة Exynos 2700 في نهاية 2026 لدعم سلسلة Galaxy S27 المقرر إطلاقها في 2027.

المصدر