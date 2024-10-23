بالصور- نسرين طافش تضج أنوثة و جمال بالكاجوال الرائع

ميرنا وليد - بيروت - تألقت الفنانة السورية نسرين طافش بأخر إطلالتها على متابعيها، من خلال مجموعة صور شاركتها عبر حسابها الخاص، وظهرت بلوك كاجوال رائع، إستعرضت من خلاله جمالها، وكانت ترتدي كروب توب باللون الزهري ضيق من دون أكمام مع سروال جينز واسع، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.



وكانت تألقت نسرين طافش بإطلالة صيفية وردية بإمتياز، وشاركت بعض الصور على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، من عطلتها الصيفية في مدينة كان الفرنسية.

إطلالة نسرين طافش عبارة عن تنورة وكروب توب من Dolce & Gabbana، ونسقت معهما حقيبة يد باللون الوردي من العلامة التجارية الأشهر حول العالم والأغلى Hermes، إذ وصل سعر حقيبة اليد إلى 101 ألف جنيه مصري، أي حوالى 2084 دولار أميركي.