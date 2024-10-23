ميرنا وليد - بيروت - يكرم مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جداً الممثلة التونسية درة في حفل افتتاحه يوم الأحد 3 تشرين الثاني 2024 في العين السخنة. هذا التكريم يأتي تزامناً مع انتهائها من تصوير أول فيلم وثائقي من إنتاجها وإخراجها بعنوان "وين صرنا؟"، الذي يمثل باكورة أعمالها كمخرجة ومنتجة، درة أعربت عن سعادتها بهذا التكريم، مشيرة إلى أن تزامن خروج تجربتها الإخراجية الأولى مع هذا التكريم يعد إشارة جيدة لمستقبلها في الأفلام الوثائقية، وقالت: "أن التكريم من المهرجان يصادف خروج أول تجاربي كمخرجة الي النور وهي مصادفة تحمل بالنسبة لي تفاؤل وبشرة خير بتجربتي الجديدة مع الأفلام الوثائقية وأتمني أن تجد صدي طيب لدي الجمهور".

كانت هذه تفاصيل خبر مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جدا يكرم درة التونسية في حفل الإفتتاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.