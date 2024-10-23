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شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة لندن.. انخفاض الأسهم البريطانية والإسترليني والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس "فوتسي 100" تعاملاته، اليوم، على انخفاض.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.58 %، ما يعادل 47.90 نقطة، ليصل عند مستوى 8258.64 نقطة.
وانخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.45% ليتداول عند 1.2923 دولار.
فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.30% إلى 1.1987 يورو.
وسجل المؤشر -الذي يضم أكبر مئة شركة في سوق لندن للأوراق المالية- تراجعًا بنسبة 0.58 %، ما يعادل 47.90 نقطة، ليصل عند مستوى 8258.64 نقطة.
الإسترليني ينخفضسجل الجنيه الإسترليني تراجعًا مقابل الدولار الأمريكي, والعملة الأوروبية الموحَّدة "يورو".
وانخفضَ الباوند مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.45% ليتداول عند 1.2923 دولار.
فيما تراجع مقابل العملة الأوروبية بنسبة 0.30% إلى 1.1987 يورو.