شكرا لقرائتكم خبر عن 3 قتلى و4 مصابين في حادث غامض بدار رعاية بريطانية والان نبدء بالتفاصيل

حالة طارئة

الدمام - شريف احمد - أعلنت الشرطة العثور على ثلاث جثث، اليوم الأربعاء، ونقل أربعة أشخاص إلى المستشفى إثر حادث "غامض" في دار رعاية في جنوبي إنجلترا، وأفادت شرطة دورست أنها تجري تحقيقات.وتم إخلاء دار رعاية جينسبورو في سواناج، ولم يكن هناك أي خطر أوسع على الجمهور.وقال متحدث باسم شركة غاز "ساثرن جاز نتورك" إنه تم استدعاء مسؤولي الشركة إلى دار الرعاية بسبب حالة طارئة، وينتظر المهندسون إذن الدخول للدار لإجراء فحص للسلامة.وقالت المتحدثة باسم الشركة كاتي لوبان: "مشاعرنا مع كل من تضرر جراء هذا الحادث المأساوي".