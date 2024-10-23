شكرا لقرائتكم خبر عن منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجوم الإرهابي في أنقرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الدنيء الذي استهدف اليوم مؤسسة توساش التركية لصناعات الطيران والفضاء بالعاصمة التركية أنقرة، الذي أسفر عن سقوط ضحايا ومصابين.

وقدم معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، التعازي لذوي الضحايا ولحكومة تركيا وشعبها، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وعبر عن تضامن المنظمة الكامل مع الجمهورية التركية ووقوفها معها في جهودها لمكافحة الإرهاب، مؤكدًا الموقف المبدئي للمنظمة ضد الإرهاب بجميع أشكاله وتجلياته.

