الباحة أعلى كمية بـ82.2 ملم.. "البيئة" ترصد هطول الأمطار في 7 مناطق بالمملكة

شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يوجه بتمديد حساب المواطن مع الاستمرار في تقديم الدعم الإضافي لعام كامل والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية