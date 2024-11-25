الامارات | نيابة عن رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح دور الانعقاد التشريعي الجديد للمجلس الوطني الاتحادي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، افتتحنا اليوم دور الانعقاد التشريعي الجديد للمجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات نيابة عن أخي رئيس الدولة حفظه الله …

وأضاف سموه قائلاً "رسالتنا لجميع الأعضاء تمثيل شعب الإمارات .. ودعم عمل حكومة الإمارات .. والعمل ضمن الفريق الواحد .. فريق الإمارات لخدمة شعبها وبناء مستقبلها".

وأضاف سموه قائلاً "تمنياتنا للجميع التوفيق في خدمة البلاد والعباد".