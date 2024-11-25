شاهد| أمطار متوسطة ورياح على محافظة جدة

الدمام - شريف احمد - تشهد محافظة جدة أمطارًا متوسطة ورياح شديدة فيما نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار مصحوبة بشبه إنعدام في مدى الرؤية وارتفاع الأمواج وصواعق رعدية في محافظة جدة.وأشار المركز إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الثالثة ظهراً .ورصدت "اليوم" سقوط الأمطار، وتوقف جزئي للسير في الشوارع الرئيسية في المحافظة.طقس المملكة اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين في مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض والشرقية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على أجزاء من منطقتى تبوك والجوف.

كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من شمال ووسط المملكة.