القدية للاستثمار تطلق برامج "صُنّاع اللعب" التدريبية

أعلنت شركة القدية للاستثمار، اليوم، إطلاق مجموعة برامج "صُنّاع اللعب" التدريبية، التي تُعد علامة فارقة في تطوير مهارات مواطني المملكة وتمكينهم من العمل بالقطاعات الرئيسة في القدية؛ من خلال توفير تدريب عالي الجودة للمواطنين السعوديين بالتعاون مع جهات تدريبية محلية وعالمية، حيث تركز المجموعة الأولى من البرامج على قطاعي الترفيه والضيافة، مع خطط للتوسع لتشمل الرياضة والثقافة وقطاعات أخرى في المستقبل.

ويعدُّ إطلاق برامج "صُنّاع اللعب" التدريبية تأكيدًا لالتزام شركة القدية بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال التركيز على إيجاد فرص عمل جديدة للسعوديين، إذ تطمح الشركة إلى توفير 325,000 وظيفة في مدينة القدية، بالإضافة إلى 22,000 وظيفة حول المملكة في شركة مشاريع الترفيه السعودية ( ( SEVEN ، مما يوفر فرصًا واعدة للعمل في قطاعات القدية الأساسية. وفي هذا الإطار، وقعت القدية مذكرات تفاهم مع شركاء تدريب رائدين في مجالي الترفيه الضيافة، كما يجري العمل مع شركاء إضافيين للانضمام إلى المجموعة التالية من البرامج، بالإضافة إلى ذلك تتعاون القدية مع العديد من الجهات الحكومية وغير الربحية التي تشاركها الأهداف الطموحة في تطوير مهارات الكوادر الوطنية. ويشمل الإطلاق مجموعة واسعة من البرامج التدريبية التي تستهدف جميع الخلفيات التعليمية والطموحات المهنية، وذلك من خلال الدورات القصيرة، ودرجات التدريب المهني حتى درجات التعليم العالي، لإعداد المشاركين للعمل في مشاريع مدينة القدية و ( SEVEN ) مثل "Six Flags مدينة القدية"، و"أكواريبيا"، و"مضمار السرعة"، وغيرها.

ولدعم هذه البرامج، أطلقت القدية منصة إلكترونية تقدم معلومات شاملة حول جميع فرص التدريب المتاحة، وبإمكان المهتمين تصفح دليل البرامج التدريبية وتقديم طلباتهم للتسجيل. وبهذه المناسبة، قال العضو المنتدب لشركة القدية للاستثمار، عبد الله بن ناصر الداود: "نحن فخورون بإطلاق برامج 'صُنّاع اللعب' التدريبية التي تمثل خطوة مهمة لتطوير الكفاءات السعودية وتوفير قوى عاملة ماهرة في قطاعات الترفيه والضيافة والرياضة والثقافة وغيرها، وسنواصل جهودنا الداعمة لرؤية المملكة 2030 من خلال تقديم مجموعة واسعة من فرص التدريب لتمكين الأفراد من الحصول على وظائف واعدة في مشاريع شركة القدية." وستسهم هذه البرامج التدريبية والشراكات الاستراتيجية في تشكيل مسارات مهنية جديدة وتطوير قوى عاملة جاهزة للمستقبل في شركة القدية، التي ستشارك في تحقيق التنوع الاقتصادي بالمملكة وفقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 عن طريق تزويد المواطنين بالمهارات اللازمة للتفوق في القطاعات الصاعدة، وتنشئة جيل جديد قادر على بناء مستقبل حيوي ومستدام. ولمزيد من المعلومات ولاستكشاف البرامج التدريبية، زيارة المنصة على الموقع