ولي العهد يصل إلى مقر انعقاد القمة الخليجية الأوروبية

كما تسهم مشاركة #ولي_العهد في #القمة_الخليجية_الأوروبية في توطيد علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تربط المملكة مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز سبل التعاون بالاستفادة من الفرص التي تتيحها #رؤية_المملكة_2030 #اليوم التفاصيل: https://t.co/bOdDn30iBg pic.twitter.com/rpc1B8CkRk

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع