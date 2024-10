شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يصل إلى مقر انعقاد القمة الخليجية الأوروبية والان نبدء بالتفاصيل

كما تسهم مشاركة #ولي_العهد في #القمة_الخليجية_الأوروبية في توطيد علاقات الشراكة التجارية والاستثمارية التي تربط المملكة مع الاتحاد الأوروبي وتعزيز سبل التعاون بالاستفادة من الفرص التي تتيحها #رؤية_المملكة_2030#اليوم

وصل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظه الله ـ إلى مقر انعقاد القمة "الخليجية الأوروبية".يترأس سمو ولي العهد، وفد المملكة المُشارك في القمة "الخليجية الأوروبية " في مدينة بروكسل بمملكة بلجيكا. وتعد مشاركة سمو ولي العهد -حفظه الله- في القمة الخليجية الأوروبية ذي أهمية كبيرة، إذ تأتي في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد للعمليات العسكرية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة وتطورات الأحداث في لبنان، ما يوجب التشاور والعمل على تنسيق الجهود بين قيادة المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي مع نظرائهم في دول الاتحاد الأوروبي بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.