شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور عبدالعزيز الملحم.. مسيرة طويلة في خدمة منظومة الإعلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي الدكتور عبدالعزيز بن سلطان بن إبراهيم الملحم، وكيل وزارة الإعلام الأسبق، بعد مسيرة طويلة شغل خلال العديد من المناصب المهمة.

شغل "الملحم" منصب وكيل وزارة الثقافة والإعلام المساعد للتخطيط والدراسات والمشرف العام على تقنية المعلومات والإعلام الجديد، وسبق وجرى تكليفه متحدثًا رسميًا لوزارة الثقافة والإعلام في ديسمبر عام 2013.

وحصل على وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الأولى نظير براءات اختراع في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك في يونيو عام 2013.

وكانت هذه المرة الأولى التي يحصل فيها أحد منسوبي الوزارة منذ إنشائها على هذا الوسام نظير اختراعات. منظومة الإعلام ونعى وزير الإعلام، سلمان الدوسري، الدكتور عبدالعزيز الملحم، اليوم، عبر حسابه بمنصة "إكس".

وقال الدوسري: "أنعي ببالغ الحزن والأسى أخي وزميلي الدكتور عبدالعزيز الملحم -رحمه الله- الذي قدم كثيرًا لمنظومة الإعلام".

وأضاف: "أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته. وأن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون".