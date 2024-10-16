شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 20 عامًا من إغلاقه.. إعادة فتح شارع التلفزيون "عمرو بن العاص" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بادرت هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بإزالة الحواجز الخرسانية من شارع التلفزيون "عمرو بن العاص"، وإعادة فتحه أمام حركة المرور، بعد إغلاقه لأكثر من 20 عامًا.

وتأتي هذه الخطوة من قبل الهيئة إيماناً منها بالمسؤولية المجتمعية في تيسير الحركة المرورية وتسهيلها، وتماشياً مع جهود المملكة في تعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة، وتطوير الوجه الحضري لواحدة من أبرز معالم العاصمة الرياض وهو برج التلفزيون، الذي اكتمل بناؤه عام 1982م، ومازال منذ ذلك الوقت أيقونة معمارية فريدة، تعكس واحدة من أهم مراحل التحوُّل الإعلامي في المملكة. رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون وقال محمد الحارثي، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون، عبر حسابه بمنصة "إكس"، إنه "بعد عشرين عامًا من إغلاقه، يُعاد افتتاح وتوسيع شارع عمرو بن العاص، المعروف بـ "شارع التلفزيون"، مع إزالة الحواجز الخرسانية".

وأكد أن "ذلك استكمالًا للخطوات الملموسة في إزالة مظاهر التشوه البصري، وتعزيز الصورة الحضارية، وأنسنة المدينة، وجاءت هذه الخطوة بدعم من معالي وزير الإعلام وتعاون وتكامل جهود الجهات ذات العلاقة".