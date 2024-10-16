شكرا لقرائتكم خبر عن بالشراكة مع 100 جهة.. أكاديمية طويق تختتم برنامج التوظيف والان نبدء بالتفاصيل

برنامج طويق للتوظيف

الدمام - شريف احمد - اختتمت أكاديمية طويق النسخة الخامسة من برنامجها الدوري والمتخصص في توظيف خريجيها الذي رعاه البنك المركزي السعودي "ساما" بأكثر من 7,000 مقابلة وظيفية لأكثر من 1,200 خرّيج وخرّيجة من معسكرات وبرامج الأكاديمية، في أكثر من 1,500 فرصة وظيفية بمختلف مجالات التقنيات المتقدمة، بالشراكة مع أكثر من 100 جهة من مختلف القطاعات.وأُقيم البرنامج الذي أقيم لمدة يومين متتاليين، بالشراكة مع العديد من الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ لتوظيف خرّيجي معسكرات وبرامج الأكاديمية في مختلف المجالات وهي: الأمن السيبراني، وتطوير البرمجيات والتطبيقات، وهندسة البرمجيات، وعلم البيانات والذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والشبكات والأنظمة، وهندسة الميكاترونكس، وغيرها من المجالات التقنية الأكثر احتياجًا في سوق العمل.وتأتي إسهامات الأكاديمية في توظيف خرّيجيها؛ بعد إتمامهم لمعسكرات وبرامج احترافية أُقيمت بمنهجيّة تعلُّم تطبيقية، وانتهت بمشاريع مبتكرة في قطاعات عديدة من تطوير المتدربين.وأشار الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق عبدالعزيز الحمادي، إلى تجاوز نسبة توظيف خرّيجي الأكاديمية 80% من إجمالي معسكراتها المنتهية بالتوظيف، بالإضافة إلى تخريج الأكاديمية لأكثر من 30,000 متدربًا ومتدربة في أكثر من 10 مجالات تقنية واعدة.وأكّد استمرار الأكاديمية في دعم سوق العمل بقدرات وطنية متميزة، تمتلك الخبرة والمهارة اللازمة لخدمة الوطن في مجالات متنوّعة.يذكر أن أكاديمية طويق تقدم العديد من المعسكرات والبرامج التعليمية المبنيّة على احتياجات سوق العمل؛ للإسهام في سد الفجوة بين مواكبة تطور التقنيات الحديثة ومتطلبات سوق العمل، وذلك من خلال إقامة برنامج دوري بالشراكة مع عدة جهات من مختلف القطاعات.