بمبادرة من هيئة الإذاعة والتلفزيون إعادة فتح شارع التلفزيون (عمرو بن العاص) بعد 20 عاما من إغلافه

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بادرت هيئة الإذاعة والتلفزيون بالتعاون مع الجهات المعنية؛ بإزالة الحواجز الخرسانية من شارع التلفزيون (عمرو بن العاص)، وإعادة فتحه أمام حركة المرور، بعد إغلاقه لأكثر من 20 عامًا. وتأتي هذه الخطوة من قبل الهيئة إيماناً منها بالمسؤولية المجتمعية في تيسير الحركة المرورية وتسهيلها، وتماشياً مع جهود المملكة في تعزيز الاستدامة البيئية، وتحسين جودة الحياة، وتطوير الوجه الحضري لواحدة من أبرز معالم العاصمة الرياض وهو برج التلفزيون، الذي اكتمل بناؤه عام 1982م، ومازال منذ ذلك الوقت أيقونة معمارية فريدة، تعكس واحدة من أهم مراحل التحوُّل الإعلامي في المملكة.

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