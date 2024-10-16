تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة «البلسم» تجري 23 جراحة ناجحة في أول يومين من البرنامج الطبي لجراحة القلب والقسطرة للكبار في أوزبكستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة التداخلية للكبار في جمهورية أوزبكستان، 23 عملية جراحية خلال أول يومين من البرنامج المنفذ في الفترة من 12 إلى 19 أكتوبر 2024 لعلاج مرضى القلب، من خلال جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي.



أجريت العمليات الجراحية في المستشفى الأوزبكي بالعاصمة طشقند، وتمكن فريق جمعية «البلسم» الطبي الذي يضم 20 ممارسا صحيا ونخبة من جراحي القلب والقسطرة والممرضين والفنيين، من الانتهاء من 9 عمليات قلب مفتوح جميعها ناجحة -بفضل الله-، وكذلك 14 قسطرة تداخلية وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى.



وشهد اليوم الأول، إجراء 4 عمليات قلب مفتوح و8 حالات قسطرة تداخلية، منها عملية لسيدة ستينية تعاني من انسداد متعدد في شرايين القلب التاجية، وتم إجراء مجازات إكليلية باستخدام شريانين من الشريان الثدييالباطني، وتمت المجازات باستخدام تقنيات متقدمة.



بينما شهد اليوم الثاني، إجراء 5 عمليات قلب مفتوح، تضمنت إصلاح الصمام الميترالي لمريضة ستينية،​واستبدال الصمام الميترالي لمريضة ستينية، واستبدال الصمام الأورطي عبر تدخل جراحي محدود، وإجراء مجازة إكليلية باستخدام تقنية القلب النابض، وزراعة مجازات إكليلية مع إصلاح تضخم في الأذين والبطين الأيسر، وتمت باستخدام جهاز القلب والرئة.



كما تم خلال اليوم الثاني إجراء 6 عمليات قسطرة لحالات معقدة، شملت عملية نوعية لامرأة حامل، تم خلالها صلاح صمامات القلب بالبالون (Balloon Valvuloplasty).

وصرح د. أحمد الأحمري، المدير التنفيذي لجمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي، بأن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات طبية متقدمة لـ 83 مستفيداً، من خلال إجراء جراحات القلب والقساطر التداخلية. ويشمل البرنامج الطبي إجراء عمليات متنوعة مثل استبدال الصمامات والشرايين القلبية، إلى جانب القساطر القلبية التداخلية المتطورة. ولأول مرة في طشقند، يتم تطبيق تقنية زرع الصمام الأبهري عبر القسطرة (TAVI)، التي تمثل بديلاً مبتكراً لجراحة القلب التقليدية لعلاج تضيق الصمام الأبهري الحاد.

وقال دافرون سلطانوف نائب وزير الصحة في جمهورية أوزبكستان، لقد جاءت الحملة الطبية لجراحات القلب المفتوح والقسطرة التداخلية في جمهورية أوزبكستان والتي يرعاها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، ضمن الحملات الخيرية والمبادرات الإنسانية التي يقوم بها حول العالم.



وأضاف سلطانوف: «لقد شرفنا باستقبال فريق جمعية البلسم الذي يضم 20 طبيبا ماهرا جميعهم متخصصون في جراحات القلب والقساطر التداخلية، ليقوموا بعمل إنساني على مدار أسبوع كامل، وقد شاهدنا بأنفسنا خلال عملهم الخدمات عالية الجودة التي تقدم للمرضى بشكل مجاني بالكامل برعاية مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».

وتم تدشين البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة التداخلية للكبار في جمهورية أوزبكستان خلال مؤتمر في المركز الطبي بالمستشفى الأوزبكي، الإثنين، بمشاركة معالي سفير المملكة العربية السعودية لدى أوزبكستان يوسف صالح الجهراء، ونائب السفير السعودي الأستاذ حمود المطيري، وممثل من وزارة الخارجية الأوزبكية، ومدير عام المستشفى الأوزبكي د. سعيد مراد، وعدد من المسؤولين من السفارة السعودية في أوزبكستان.



يأتي البرنامج الطبي التطوعي لجراحة القلب والقسطرة التداخلية للكبار في جمهورية أوزبكستان، امتدادًا للبرامج الطبية التطوعية المتنوعة التي يُنفِّذُها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في عدد من الدول لتقديم العلاج للأفراد والأسر من ذوي الدخل المحدود.



وكانت جمعية «البلسم» للتدريب والتطوير الصحي قد نفذت تحت إشراف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، البرنامج الطبي التطوعي لجراحة المخ والأعصاب في الجمهورية اليمنية خلال شهر أغسطس الماضي، ونجحت خلاله في إجراء 43 عملية جراحية لعلاج مرضى المخ والأعصاب، سبقتها حملة طبية لجراحة القلب المفتوح والقسطرة التداخلية خلال شهر مايو الماضي، تم خلالها إجراء 251 عملية قلب مفتوح وقسطرة تداخلية لعلاج مرضى القلب من الكبار والأطفال، بمستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن.