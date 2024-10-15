"هل لدغها ثعبان؟".. مقطع صوتي يثير الجدل بشأن الثقوب السوداء للطماطم وخبير يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

أثار مقطع صوتي متداول على مجموعات تطبيق "واتس آب"، يُحذر من تناول الطماطم التي تحتوي على ثقوب سوداء، تساؤلات واسعة خلال الساعات الماضية بشأن مدى صحة ذلك.

وزعم المقطع الصوتي أن هذه الثقوب ناتجة عن "عضة ثعبان"، وأن تناولها قد يؤدي إلى الوفاة.

من جانبه، نفى الدكتور عبدالحميد حبشي، الأستاذ بمعهد الإنتاج ورئيس قسم الخضر ذاتية التلقيح (قسم بحوث الطماطم) الأسبق، هذا الكلام، واصفًا إياه بـ"التهريج".

وقال حبشي لمصراوي: "سمعت هذا الكلام وهو غير صحيح بالمرة، وهذه مجرد إصابة حشرية حدثت بينما الطماطم ما زالت خضراء، وأحدثت ثقوبًا، وتمت مكافحة هذه الإصابة، وعندما نضجت الطماطم التأمت وليس بها أي ضرر".

وأضاف: "أعمل في هذا المجال منذ أكثر من 35 عامًا ولم أسمع بمثل هذا الكلام، خاصة أن الثعابين كائنات لحمية لا تأكل الطماطم من الأساس، وليس لديها سم زائد لتوزعه على محصول الطماطم".