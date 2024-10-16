شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: تعانى المستشفيات فى لبنان من ضغوط كبيرة نتيحة الصراع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان، إنه منذ تصعيد الأعمال العدائية بين إسرائيل ولبنان في 17 سبتمبر 2024، تحققت منظمة الصحة العالمية من 23 هجومًا على الرعاية الصحية فى لبنان أدت إلى مقتل 72 شخصًا وإصابة 43 آخرين بين العاملين الصحيين والمرضى.

وأثرت 15 حادثة على المرافق الصحية، بينما أثرت 13 حادثة أخرى على النقل الصحي، وتعاني المستشفيات في لبنان بالفعل من ضغوط هائلة حيث تسعى جاهدة للحفاظ على الخدمات الصحية الأساسية في حين تتعامل مع تدفق غير مسبوق من المصابين. ويعاني النظام الصحي من نقص في الموظفين ونقص في الموارد، ويكافح من أجل الحفاظ على الخدمات دون انقطاع لجميع المحتاجين مع استنفاد الإمدادات وإرهاق العاملين الصحيين.

وأضافت، إن تصاعد الصراع والقصف المكثف وانعدام الأمن يضطر عدداً متزايداً من المرافق الصحية إلى الإغلاق، وخاصة في الجنوب، ومن بين 207 مراكز للرعاية الصحية الأولية ومستوصفات في المناطق المتضررة من الصراع، تم إغلاق 100 مركز الآن، واضطرت المستشفيات إلى الإغلاق أو الإخلاء بسبب الأضرار الهيكلية أو قربها من مناطق القصف المكثف.

وحتى اليوم، تم إخلاء 5 مستشفيات وإخلاء 5 مستشفيات أخرى جزئياً، مع إحالة مرضى السرطان وغسيل الكلى إلى مستشفيات أخرى أيضاً بسبب الاحتياجات الصحية المتزايدة، وتضطر مراكز غسيل الكلى إلى تشغيل 3 نوبات إضافية لاستيعاب المرضى المحالين في حين تعاني من نقص الموارد اللازمة لإمدادات فحص الدم الأساسية والموظفين.

وقالت الدكتورة حنان بلخى، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط: "إن الوضع في لبنان مقلق للغاية، فالهجمات على الرعاية الصحية تضعف الأنظمة الصحية وتعوق قدرتها على الاستمرار في العمل، كما تمنع مجتمعات بأكملها من الوصول إلى الخدمات الصحية عندما تكون في أمس الحاجة إليها".



وأضافت: "تعمل منظمة الصحة العالمية بلا كلل مع وزارة الصحة العامة في لبنان لمعالجة الفجوات الحرجة ودعم استمرارية الخدمات الصحية الأساسية، ولكن ما يحتاجه شعب لبنان أكثر من أى شيء آخر هو وقف إطلاق النار الفورى".

واستجابة للاحتياجات المتزايدة، تقدم منظمة الصحة العالمية الدعم من خلال تسليم الإمدادات الأساسية، ففي الرابع والخامس من أكتوبر، وصلت 4 رحلات جوية تحتوي على إمدادات طبية لرعاية الصدمات والوقاية من الكوليرا وعلاج الصحة العقلية من مركز اللوجستيات التابع لمنظمة الصحة العالمية في دبي إلى بيروت، وتكفي الإمدادات، التي يتم توزيعها حاليًا على المستشفيات ذات الأولوية بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة، لعلاج حوالي 100 ألف مريض، وتعمل منظمة الصحة العالمية على جلب إمدادات إضافية.



وتواصل منظمة الصحة العالمية التنسيق مع الصليب الأحمر اللبناني والمستشفيات لتزويد بنوك الدم بالإمدادات الكافية، بما في ذلك إمدادات الاختبار لدعم التبرع الآمن بالدم، كما يتم تعزيز قدرات جراحة الصدمات، بما في ذلك مهارات إنقاذ الأطراف من خلال تدريب جراحي صدمات الحرب من مختلف التخصصات.

كما تعمل منظمة الصحة العالمية مع وزارة الصحة العامة في لبنان لإنشاء مراكز صدمات داخل المستشفيات المرجعية القائمة والتخطيط لنشر فرق الطوارئ الطبية.

وتستمر منظمة الصحة العالمية في دعم وحدة المراقبة الوبائية التابعة للوزارة لتوسيع نطاق المراقبة المجتمعية للأمراض ذات الأولوية في الملاجئ التي تستضيف النازحين، وخاصة الإسهال المائي الحاد والتهابات الجهاز التنفسي والأمراض المعدية الأخرى، كما تعمل منظمة الصحة العالمية على ضمان ربط الملاجئ بمراكز الرعاية الصحية الأولية لدعم استمرار الخدمات الصحية وتوزيع الأدوية الأساسية.

تدعو منظمة الصحة العالمية إلى وقف الهجمات على الرعاية الصحية، يجب حماية الرعاية الصحية في جميع الأوقات، السلام هو الحل الوحيد.